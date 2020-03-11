Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan Bakan Fahrettin Koca başkanlığında kritik toplantı

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bugün katılımıyla toplanacak. Kritik toplantı sonrası 3 bakan gündeme dair basın açıklaması yapacak. Öte yandan Bakan Koca, Türkiye'de bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bugün katılımıyla toplanacak.



3 BAKAN BASIN AÇIKLAMASIN YAPACAK



Kritik toplantı sonrası 3 bakan Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16:30'da gündeme dair basın açıklaması yapacak.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

SAĞLIK BAKANI KOCA TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASININ GÖRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Koca, Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

Komşu ülkeler ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirleri uygulamadığını hatırlatan Koca, "Bizimse salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı." dedi.