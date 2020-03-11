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Son dakika: DSÖ: Koronavirüs salgın olarak açıklandı

Son dakika: DSÖ: Koronavirüs salgın olarak açıklandı

11.03.2020, 19:55

Son dakika haberleri... koronavirüs hakkında yaptığı açıklamada, "Virüs salgın olarak açıklandı" ifadelerine yer verdi. Açıklamada virüsün pandemik salgın ilan edildiği de belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

Detaylar gelecek...

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