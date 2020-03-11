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Son dakika: fabrikasının tanıtım toplantısı ertelendi

Son dakika: Yerli Otomobil fabrikasının tanıtım toplantısı ertelendi

11.03.2020, 15:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020,15:46

'in fabrikasının yapılacağı 'nın Gemlik ilçesindeki tanıtım ertelendi. Tanıtım tarihi ilerleyen günlerde belli olacak.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.
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