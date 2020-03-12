AK Parti'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı. Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.
AK Parti TBMM Grubu, Türkiye'de 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.
Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı.
Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.
AK Parti'den koronavirüs önlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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