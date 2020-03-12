Arda ile ilgili ilk adım atıldı

Başkan Erdoğan'a hakaret eden ve 15 Temmuz'da skandal sosyal medya paylaşımları yaptığı ortaya çıkan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmada ilk adım atıldı. Arda'nın paylaşımlarını ortaya çıkaran Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, dün savcılığın çağrısıyla gidip elindeki belge ve bilgileri yargıya sundu. Atmaca, "Ben sosyal medya hesabımdan ve belediye meclisindeki konuşmamda savcılığı göreve çağırıyorum demiştim. Suç duyurusunda bulunmadan polis tarafından aranarak bilgi amaçlı savcılığa davet edildim. Elimdeki bütün bilgileri savcıya verdim. Bundan sonra karar yargınındır" dedi. Kimsenin kendini millet ve hukukun üstünde görmemesi gerektiğini söyleyen Atmaca, şöyle devam etti: "Hukuka aykırı hareket eden, Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, milletimizin milli ve manevi değerleriyle askerimizi, polisimizi hor gören herkes mutlaka kanun önünde hesabını verecektir. Biz bu işin peşini asla bırakmayacağız."

CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Başkan Erdoğan ile ilgili çirkin ifadeler kullandığı paylaşımları ortaya çıkmıştı.

Uğur İnan Atmaca

NE VARSA ÇIKSIN ORTAYA

Arda'nın skandal paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından dile getirdiği "Bundan ceza alırsak buraya kayyum atanır" sözünü de değerlendiren Atmaca, "Kişi kendinden bilir işi. Demek ki kendisiyle ilgili başka çekinceleri var ki böyle söylüyor. Biliyorsunuz, belediyelere kayyum ancak belediye başkanının terör suçuyla görevden alınması halinde atanıyor. Urla'da öyle oldu. Kendi şüphesi var ki kayyum sözünü gündeme getirdi. Bundan çekindiği için böyle söylüyor olabilir. Savcılık soruşturma başlattı, ne varsa çıksın ortaya" dedi.

ERHAN GÜLENÇ