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Belediye Başkanları istişare toplantısı koronavirüs nedeniyle ertelendi

MHP Belediye Başkanları istişare toplantısı koronavirüs nedeniyle ertelendi

12.03.2020, 15:42

Son dakika haberine göre Genel Başkan Yardımcısı , " 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

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