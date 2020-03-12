Satışlar patladı kolonya kalmadı

Yeni Asır’a konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüse karşı korunmada kolonyanın önemine vurgu yaptı. Vatandaşlar alkol derecesi 80 olan kolonyalara dün yoğun ilgi gösterirken, fiyatlarda yüzde 100’ü geçen artış yaşanması da dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 7'den 70'e herkesin konuştuğu Korona virüsü ile ilgili son gelişmeleri Yeni Asır'a anlattı. Koranavirüs Bilim Kurulu'nda 30'dan fazla bilim adamının ilk günden beri büyük bir özveriyle mücadele ettiğini anlatan Prof. Dr. Özlü, Türkiye ilk günden itibaren buna hazırdı. 90 günlük süreç Türkiye'nin hazırlanması için yeterli bir süreçti. Türkiye bu hastalığın ülkemize girmesini geciktirici önlemleri aldığı için epey bir zaman kazandı. Hazırız, paniğe gerek yok. Türkiye'de 1 vaka var ama başka vakalar da muhtemel olabilir. Bunu dikkate alarak yaşamamız gerekiyor" dedi.

GENÇLERDE ORAN ÇOK AZ

Yakalananların %80'inin hastalığı hafif atlattığını hatırlatan Özlü, "%20 kadarında bir hastaneye başvuru ya da tedaviyi gerektiren bir hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Ölüm oranı da %2 . Özellikle 50 yaş altında ölüm çok az. O bakımdan özellikle bilhassa 50 yaş üzerinde kronik rahatsızlığı bulunan diyabeti olan kalp yetmezliği olan ya da 70 yaş üzerinde olan kişilerin kendilerine dikkat etmeleri, mümkünse kalabalıklara karışmamaları önemli" diye konuştu.



TARİŞ'in ana binasından kolonya almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

KOLONYAYI EKSİK ETMEYİN

Türkiye'de görülen vakanın yayılması gibi bur durumun şimdilik söz konusu olmadığını da dile getirenProf. Dr. Tevfik Özlü, insanların mutlaka yanlarında kolonya bulundurması gerektiğinin önemini vurguladı. Prof. Özlü, "Metro, otobüs durakları yürüyen merdivenler gibi tutamaç gerektiren materyalleri mümkün olduğu kadar tutmamaya gayret gösterelim. Eğer tutmaya mecbur kalmışsak da kolonya ile mutlaka dezenfekte edelim. Ancak kolonyada 80 derece kuralı mutlaka olmalı" açıklamasını yaptı.



Stoklarda kalmayan kolonyanın fiyatını %100 artıranlar da oldu.

Fatih ŞENDİL