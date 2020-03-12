Sınır hattında göçmen dramı

Yunanistan, sınırda bekleyen göçmenlerin geçişlerini önlemek için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Kamyonlarla sınıra jiletli, dikenli teller taşınırken Pazarkule Sınır Kapısı’nın çevresi ve Meriç kıyılarına tel örgüler örmeyi sürdürüyorlar. Yunan güvenlik güçleri ise sınır hattında sürekli anons yaparak mültecileri tehdit ediyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye gelen göçmenler nedeniyle Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nı giriş çıkışlara kapatıp, geniş kapsamlı önlemler aldı.

BARİYER TAŞIDILAR

Yunanistan, sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısını arttırdı. Güvenlik güçleri, Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında, sınırın sıfır noktasında siper dahi kazdı. Ancak önlemlere rağmen binlerce göçmen, özellikle Meriç Nehri'ni botlarla aşıp karşıya geçmeyi sürdürüyor. Yunanistan güvenlik güvenlik güçleri, şimdi de TIR'larla Pazarkule'nin hemen karşısında bulunan Kastanies bölgesine tonlarca jiletli, dikenli tel örgü taşıdı. Tel örgüler Meriç Nehri kıyısı ile Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde örülmeye başlandı. Yunanistan'ın güvenlik güçleri, Pazarkule çevresinde 13 gündür bekleyen göçmenlere zaman zaman sert müdahalelerde bulundu. Gerçek silah, plastik mermi, gaz bombası, biber gazı ile Yunanistan'ın yaptığı müdahalelerde bugüne kadar 3 göçmen öldü, binden fazla göçmen de yaralandı.



UYARI ANONSLARI

Yunan güvenlik güçleri yaptığı müdahalelerin ardından tampon bölgede bekleyen göçmenlere uyarı anonsları yaptı. Arapça ve İngilizce yapılan anonslarda, "Her yere yüz tanıma kamerası koyduk, kapılar açılırsa, Yunan polisine saldıranları Yunanistan'a almayacağız. Bu kişileri Avrupa da, ülkelerine kabul etmeyecek. Tampon bölgeye gelmeyin, geri çekilin" denildi.



NYT: Mülteciler gizli merkezlerde tutuluyor

Yunan hükümetinin, Avrupa'ya geçmek isteyen sınırdaki sığınmacıları uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup Türkiye'ye geri gönderdiği iddia edildi. "Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri: 'Hayvanlar gibiyiz'" başlıklı araştırma haberde, sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi.