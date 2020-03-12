Üniversiteler tatil olacak mı? YÖK'ten açıklama

Dünyada büyük bir hızla yayılan koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından önlemler artırılmaya başlandı. Özellikle okullar ve üniversiteler tatil edilecek mi? sorusu yanıt arıyor. Merak edilen soru ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ülkemize de sıçradı. Binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda en merak edilen alanların başında da eğitim geliyor. Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? YÖK Başkanı Yekta Saraç merak edilen soruyu yanıtladı.

YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada: "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım." ifadelerini kullandı.

MEB OKULLARDAKİ TÜM SOSYAL ETKİNLİKLERİ İPTAL ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il müdürlüklerine gönderilen yazı ile Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullarda yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni korona virüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yeni virüsün hızla yayıldığı yönünde bilgiler verildiği belirtilen yazıda, bu kapsamda Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı.