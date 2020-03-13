Dünya genelinde vaka sayısı 126 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Kovid- 19) nedeniyle Avrupa ülkelerinde vaka sayıları yükselmeye ve farklı alanlarda tedbirler alınmaya devam ediliyor.

118 ülkede baş gösteren virüs ekonomileri altüst etti, spordan sanata, eğitimden, siyasete her alanda büyük tahrip yarattı. Henüz aşısı keşfedilemeyen korona virüse hükümetler çözüm arıyor.

■ Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 126 bini aştı.

■ Virüsün Avrupa'daki yuvası İtalya'da, alınan radikal tüm önlemlere rağmen hastalığın bulaşması ve ölümler durdurulamıyor. ÖNCEKİ gün 2 bin 300 yeni vaka ve 196 ölüm ile rekor kırıldı. Ülkede marketler ve eczaneler dışındaki tüm dükkanlar kapatıldı.

■ İsveç ve Romanya'daki camiler geçici süreliğine ibadete kapatıldı.

■ Vaka sayısının bin 966 olduğu Almanya'da, 67 yaşındaki bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, ülkede Kovid- 19 salgınından ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

■ Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, 64 vaka arasında birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

■ Vaka sayısı Danimarka'da 101 artarak 615'e, Belçika'da 85 artarak 399'a çıktı.

■ 57 vakanın olduğu Slovenya'da Başbakan Marjan Sarec'in talimatıyla eğitime ara verildi.

■ Bulgaristan'da vaka sayısında artış kaydedilmezken, bugün açılışı yapılması beklenen 24. Sofia Film Festivali'nin 3 Haziran'a ertelendiği duyuruldu.

■ Norveç'te 632, İrlanda'da 43 kişide görülen korona virüsü vakası nedeniyle iki ülke 29 Marta kadar okulları tatil etme kararı aldı.

■ İtalya, Slovakya ve Macaristan'ın ardından Çekya da OHAL ilan etti. OHAL'in 30 gün süre ile uygulanacağı belirtildi.

■ İrlanda hükümeti okulları kapatma kararı aldı.

■ Henüz vakaya rastlanmayan Kosova'da da Bakanlar Kurulu kararıyla tedbir amacıyla 27 Mart'a kadar eğitime ara verildi.

■ Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, korona şüphesiyle karantina altına alındı.

■ Korona virüs nedeniyle İspanya'da da Madrid şehrinin tamamının karantina altına alınacağı belirtiliyor.



ÜLKELERE GÖRE ÖLÜ SAYISI

Çin: 3169 İtalya: 827 İran: 429 G. Kore: 66 İspanya: 86 Fransa: 48 ABD: 38

Japonya: 17 Irak: 8 İngiltere: 10 Hollanda: 5 Avustralya: 3 İsviçre: 6 Hong Kong: 3 Almanya: 5 Yunanistan: 1