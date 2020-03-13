Son dakika: Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca açıkladı

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca "bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Bakan Koca'nın Twiiter adresinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üç gün önce gece yarısı yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." demişti. Koca, Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söylemişti.