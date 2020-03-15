Ankara Valisi Şahin umreden dönen vatandaşların sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşların karantinaya alınma süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, "1800 kişi misafir ediyoruz, 1700 kişiyi bekliyoruz." şeklinde konuştu. Vali Şahin ayrıca semptom belirlenen 5 kişinin hastaneye nakledildiğini ifade etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşlar hakkında konuştu. Vali Şahin, "Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz." dedi. Vali Şahin ayrıca "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek. Boş kapasitemiz hala var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor." dedi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, bir gazetecinin "Burada da sağlık taraması yapılıyor mu?" sorusuna, "Burada sürekli sağlık ekiplerimiz görev halinde. Herhangi bir semptom halinde doğrudan müdahale edecekler." yanıtını verdi.

Şahin, "Kalan 1700 kişi hangi yurtlara yerleştirilecek?" sorusu üzerine, "Aynı yurtlardan birinde boş kapasitemiz var. Ona göre zaten ayarlama yapıldı ve Bakanlıklarımız ona göre tahsisini yaptılar." ifadesini kullandı.

Vali Şahin, umreden gelecek 1700 kişinin bu gece 24.00'e kadar ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

"Konaklama nasıl oluyor? Odalarda kaç kişi kalıyor?" sorusu üzerine Şahin, "Her odada bir kişi konaklatmaya çalışıyoruz ama oradaki mevcut duruma göre arkadaşlarımız bu imkanları olabildiğince rantabl bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar." dedi.

Şahin, "Koronavirüs belirtisi gösterenler hangi hastanede?" sorusuna, "Zekai Tahir Burak Hastanesine aldık. Bunlar 5 kişi." yanıtını verdi.

"Bugün karantinadan bazı kişiler kaçmaya çalıştı. Karantinadakilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor mu?" sorusu üzerine Şahin, gözlem altında tutulanların yemeklerinin, hijyen malzemelerinin ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Vatandaşların karantinaya alındığı andan itibaren bir kriz merkezi kurduklarını dile getiren Şahin, bu konuda vali yardımcılarının ve Gölbaşı Kaymakamının görevlendirildiğini aktardı.