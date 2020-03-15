Ankara Valisi Şahin'den umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili önemli açıklamalar

Umreden dönenlerin karantinaya alınmasının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Şu an 1800 vatandaşımız karantinaya alındı. 1700 kişinin de bugün Ankara'ya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"1800 vatandaşımız karantinaya alındı, 1700 kişinin daha bugün gelmesi bekleniyor. Ekiplerimiz belirti halinde müdahale edecek.

Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik"

Öte yandan Vali Şahin, umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca misafir edileceği öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdiklerini bildirdi.



Şahin, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden, kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."