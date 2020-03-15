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Başkan Erdoğan'dan için anma mesajı

Başkan Erdoğan'dan Cemil Usta için anma mesajı

15.03.2020, 16:51

Başkan , 'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı için anma mesajı yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."

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