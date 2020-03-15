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Son dakika: 'dan dönecek vatandaşlarla ilgili önemli gelişme

Son dakika: Avrupa'dan dönecek vatandaşlarla ilgili önemli gelişme

15.03.2020, 14:04 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020,14:06

tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, "Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 ülkesinden 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 2020 olarak değiştirilmiştir" denildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 9 Avrupa ülkesine 17 Mart'a kadar verilen uçuş müsaadesinin öne çekildiğini duyurdu.
SHGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir."

AA

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