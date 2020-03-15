Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, "Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir" denildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 9 Avrupa ülkesine 17 Mart'a kadar verilen uçuş müsaadesinin öne çekildiğini duyurdu.
SHGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir."
AA
Son dakika: Avrupa'dan dönecek vatandaşlarla ilgili önemli gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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