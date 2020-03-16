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'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı

İstanbul'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı

16.03.2020, 13:06

Umreden dönen vatandaşların , ve gibi illerde karantinaya alınmasının ardından bu kez de 'da bulunan 3 alınan önlemler kapsamında boşaltıldı.

Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Küçükçekmece'de bulunan Florya-Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bugün saat 12.00'ya ayrılmaları istendi.

Öğrencilerin bir bölümü gece saatlerinde yurtlardan ayrıldı. Yurtlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Öğrencilerin bazıları ailelerinin yanına giderken, bazı öğrenciler ise duyurularda belirtilen alternatif yurtlara yerleşti.

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