Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vakaların olduğunu ve toplam sayıyı akşam saatlerinde açıklayacağını söylemişti. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamayla 47 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

TOPLAM VAKA SAYISI 47 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 29 yeni konulduğunu açıkladı. Yeni tanılarla birlikte koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 47'ye ulaştı.

İşte Bakan Koca'nın mesajı;

Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.



SİZİN İÇİN BİR GÜVENCEDİR

Bakan Koca daha sonra attığı tweette, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri SIKI tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım." ifadelerine yer verdi..

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