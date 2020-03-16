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Umreciler karantinada

Umreciler karantinada
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Umre amacıyla 'da bulunan vatandaşların büyük bir kısmı, 'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süreleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı ve 'daki yurtlara yerleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üniversitelerin 3 haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" ifadesi kullanıldı. Vatandaşlar, Ankara'daki Şehit Özel Harekat (2 bin 64), Milli İrade (Bin 880), Gölbaşı (Bin 448) ile Konya'daki Tahir Büyükkörükçü (2 bin 228) ve Kutalmışoğlu (2 bin 710) yurtlarına götürüldü.

BAKAN KOCA'DAN UYARI
Umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım" dedi.



5 kişide semptom görüldü
Umreden dönen vatandaşların misafir edildiğini ve gelecek olanlar için de tüm hazırlıkların yapıldığını ifade eden Ankara Valisi Vasip Şahin, "Korona virüsü semptomları gösteren 5 kişi Zekai Tahir Burak Hastanesine gönderildi. İnşallah 14 günün sonunda hepsini sağ salim evlerine göndereceğiz" dedi.

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