MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur." açıklamasında bulundu.
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Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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