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'den koronavirüs açıklaması

Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

17.03.2020, 14:42

Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur." açıklamasında bulundu.

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