Son dakika haberine göre; FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberine göre; FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.