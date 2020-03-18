CHP'den anket skandalı

SONAR’ın başarılı başkanlar anketinde İzmir’den 4 belediye başkanı ilk 10’a girdi. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Bilgen ise, bu sonuçta belediyelerin sözkonusu şirketle yaptıkları anlaşmaların etkili olduğu iddiasını gündeme getirdi.

SONAR araştırma şirketinin seçimlerden bir yıl sonra İstanbul hariç 20 büyükşe-hirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketiyle ilgili bir skandal patlak verdi. Ankette CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye genelinde 3. sırada yer alırken yine CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu 7., Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ 8., Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç 9., Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 10. sırada yer aldı.

REKLAMLARINI YAPTILAR

CHP'li belediye başkanlarının ankette böyle üst sıralarda gösterilmesi dikkat çekerken çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Bu anketin konuşulduğu bir TV kanalında yayınlanan programa canlı yayında mesaj gönderen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, dereceye giren belediye başkanlarının SONAR ile anket anlaşması yapan belediyeler olduğu iddiasını günde-me getirdi. Bilgen, sorusunda, "SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı son 15 gün içinde hangi belediyeleri ziya-ret etmiştir? Hangi belediye ile anket anlaşması yapmıştır. İlk 10'a giren belediyeler bu anlaşma yapan belediyeler arasında mıdır? Hakan beye veya ilk 10'a giren belediyelere sorar mısınız?" ifadesini kullandı.





GÜZELBAHÇE'YE DE GELDİ

Yeni Asır'ın görüştüğü Çağlayan Bilgen, "Bu kişi 15 gün önce Güzelbahçe Belediyesi'ne de geldi. Çünkü bu tür durumlarda ne kadar istiyor bilmi-yorum ama yaptırmadık, yaptırsaydık herhalde biz de liste-ye girerdik. Oradan hareketle söyledim. Diğer belediye başkanlarının yaptırıp yaptırmadığını bilmiyorum ama onlara da sormanız lazım" dedi. Ankette 7. sırada yer almasıyla ilgili sosyal medya-dan bir duyuru yapan Akhisar Belediye Baş-kanı Besim Dutlulu, "Kıymetli hemşehrilerim, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları arasında gösterildiysem, bunun mimarı siz-lersiniz. Hepinize teşekkür ederim" demişti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da paylaşımın-da, "Buca'ya emekleriyle değer katan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu başarı hepimizin" diye konuşmuştu.

Erhan GÜLENÇ