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Türk Eczacılar Birliği'nden flaş maske kararı: Reçete ile satılacak!

Türk Eczacılar Birliği'nden flaş maske kararı: Reçete ile satılacak!

18.03.2020, 13:21 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020,14:01

Son dakika haberleri... Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında , ve maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "EN 149 standardındaki maskeler sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilecek.

"REÇETE İBRAZ EDİLECEK"

Reçeteler gerektiğinde yapılan denetimlerde ibraz edilmek talep edilmesi durumunda kurumumuza gönderilmesi üzere muhafaza edilmeli" ifadeleri kullanıldı.

3 TİP MASKE BU KAPSAMA GİRDİ

Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

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