ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi! Hangi sınav ne zaman yapılacak?

Son dakika haberine göre ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gitti. Peki hangi sınav ne zaman yapılacak? Hangi sınavlar ertelendi? İşte detaylar...

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. Çin'de başlayan ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda ÖSYM'de bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gitti. Peki hangi sınavlar ertelendi? İşte ÖSYM sınav takvimi... ÖSYM 9 SINAVI ERTELEDİ Ertelenen sınavlar şu şekilde; - 29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek. - 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. - 26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de düzenlenecek. - 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.