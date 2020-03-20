İzole hayat

Korona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’dan yurda dönenler arasında yer alan İzmirli eski gazeteci Bektaş Türk, özel uçakla getirildiği İstanbul’da 14 günlük izolasyon sürecine alındı. Türk, bu süreci geçirdiği yurtta zamanının nasıl geçtiğini ve yaşadıklarını Yeni Asır’a anlattı.

Son bir kaç aydır Almanya'nın Köln kentinde yaşayan İzmirli gazeteci Bektaş Türk, salgın tehdidi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na başvuru yaparak özel uçakla Türkiye'ye döndü. Türk, bu süreçte yaşadıklarını ve İstanbul'da kaldığı yurtta 14 günlük izolasyon sürecini nasıl geçirdiğini Yeni Asır'a şöyle anlattı:

HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ

"Korona virüsü tehdidiyle dünya inanılmaz bir savaş veriyor. Bir kaç aydır Almanya'da Köln'de bulunuyordum. Ülkemizde alınan önemli tedbirleri göz önüne alarak, Türk Dışişleri Bakanlığı ve Köln Büyükelçiliğimizin önerileri ile dün dönüş yaptım. Sıkı bir korunma yöntemleri ile başlayan Köln-İstanbul yolculuğum şimdilik 14 günlük gönüllü ve zorunlu karantina ile son buldu. Başta ülkemin tüm vatandaşları, tüm insanlığın, sevenlerim, ailem, dostlarım olmak üzere bu savaştan iyi bir sonuçla çıkmayı çok istiyorum. Az kayıp ile sağlıklı ve mutlu günlerde buluşmak da en büyük dileğim. Bugünleri hep birlikte yeneceğiz."

KURALLARA MUTLAKA UYUN

Bu kritik zamanlarda hiç bir yalan beyana inanılmaması gerektiğini söyleyen deneyimli gazeteci Türk, "Yurt dışından, ülkeye ve kaldığımız izole odalarına kadar alınan tüm tedbirler oldukta fazla ve sorunsuzdu. Tek kişilik odalarda izole ediliyoruz. Tek kişilik odalarda kahvaltımız ve yemeklerimiz dahil tüm kişisel hizmetlerimiz devlet tarafından karşılanıyor. Sürekli sağlık kontrolleri yapılıyor. Bizim de yapacağımız tek şey var, kurallara bire bir uymak kişisel temizliğimize dikkat etmek" diye konuştu. Öte yandan Türk, ailesi dahil tüm sevenlerinin ve yakınlarının izole süresince verdiği destek mesajları için teşekkür etti.



ÖZEL UÇAKLA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan İzmirli gazeteci Bektaş Türk, salgın tehdidi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na başvuru yaparak özel uçakla Türkiye'ye döndü.