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için karar verildi! Tutukluluk hali devam edecek

Osman Kavala için karar verildi! Tutukluluk hali devam edecek

20.03.2020, 20:27

( ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklu bulunan 'nın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan tahliyesine karar verildi. Kavala aynı soruşturma kapsamında ''casusluk'' suçundan tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Fetullahçı Terör Örgütünün ( FETÖ ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan tahliyesine karar verildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Osman Kavala'nın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tahliyesine karar verdi.

Hakimliğin kararı, Kavala'nın bu suçtan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle verdiği öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ''askeri veya siyasal casusluk'' suçundan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar vermişti.

Bu karar doğrultusunda Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.

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