Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli koronavirüs çağrısı: Amansız bir mücadele veriyoruz

Başkan Erdoğan Twitter hesabından koronavirüsle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan "Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor" dedi.

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Buradan tüm vatandaşlarıma şu sesli mesajı iletmek istiyorum:" ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.