Af yolu açılıyor

Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen hükümet yaklaşık 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde salgın riskine karşı, üzerinde çalışılan infaz düzenlemesini çıkarmaya hazırlanıyor. Terör, cinsel suçlar, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti gibi suçların kapsam dışı tutulacağı düzenleme haftaya Meclis’te olacak.

Çankaya Köşkü'ndeki korona virüsü zirvesinden hemen sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile akşam saat 19.00'da "acil" bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldı. Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren toplantıya AK Parti Grup Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Bülent Turan, Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

SÜREÇ BİZİ BURAYA GETİRDİ

Toplantıda Erdoğan, 18 yıldır bir infaz düzenlemesi kararı alınmadığını anlatarak, "Bir infaz düzenlemesi yapıyoruz. Süreç bizi buraya getirdi" dedi. Korona virüsü dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılması tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, sürecin getirdiği zorunluluklara işaret etti. Erdoğan, "Bu bedeli bir kişinin affıyla da bin kişinin affıyla da ödeyemeyiz. O yüzden geniş tutulmalı. Bu işi bir an önce çözün" talimatını verdi.



BU SUÇLAR ASLA GİRMESİN

Erdoğan toplantıda, TCK'daki cezasızlık düzenlemesinin aynı kalmasını ve "Cinsel suçlar, kasten adam öldürmek, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirlerin (tekrar suç işleyenler)" kapsam dışı bırakılmasını istedi. Taslakla cezasızlık algısını ortadan kaldıracak şekilde bir ay hapis cezası alan bile belirli bir süre cezaevinde kalacak.



Otomatik denetimli serbestlik sona eriyor

Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak. Cezaevinde kalınacak sürenin 5'te 1'i denetimli serbestlikte geçirebilecek. Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1.5 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak. 70 yaş üzerindekiler 2 yıl ve altındaki cezalarını, 75 yaşın üzerindekiler ise 4 yıl ve altında kalan cezalarını konutta çekecek. Taslağa göre bir yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması sona eriyor. Örneğin 1 ay hapis cezası alan kişi de artık 12 gün cezasını açık cezaevinde geçirecek.



Haftaya Meclis'e sunulması planlanıyor

Mahkemelerin verdiği cezaların 2/3'ü (yüzde 67'si) yerine 1/2'si (yüzde 50'si) kapalı cezaevinde çekilecek. Doğum yapan kadınların aldıkları ceza 3 yıl ve altında ise bu ceza konutta infaz edilecek. Koşullu salıverilme süresinde herhangi bir yeni suçtan örneğin 1 yıl ceza alan bir hükümlünün, koşullu salıverildiği süreden sadece 2 yılı yanacak. Düzenlemeye önümüzdeki hafta son şeklinin verilmesi ve ardından muhalefete sunulması planlanıyor. Gece infazı ve hafta sonu infaz usullerine işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılanların cezalarını hafta sonu ya da gece çekmesine olanak var.

METİN BURMALI