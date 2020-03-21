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koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

21.03.2020, 23:02 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020,23:23

Son dakika: , korona virüs ile ilgili 'deki son gelişmeleri açıkladı. Türkiye'de korona virüsten ölenlerin sayısı toplam 21 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin Twitter hesabından son durumu açıkladı.

Bakan Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar" açıklamasında bulundu. Koca ayrıca son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldığını ve vaka sayısının 277 artarak 947'ye yükseldiğini bildirdi.

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