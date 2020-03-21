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Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

21.03.2020, 22:28

Son dakika haberine göre Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, 'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.

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