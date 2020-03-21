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'nden flaş karar! ve restoranlar artık sadece...

İçişleri'nden flaş karar! Lokanta ve restoranlar artık sadece...

21.03.2020, 22:09 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020,22:20

SON DAKİKA... Bakanlığı'ndan yayınlanan yeni genelge ile ile içkili ve/veya içkisiz tüm ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

Son dakika... İçişleri: "Lokanta, restoranlar, pastahane ve benzeri iş yerleri, saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, hizmet verecek"

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