İçişleri'nden flaş karar! Lokanta ve restoranlar artık sadece...

SON DAKİKA... İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan yeni genelge ile ile içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

Son dakika... İçişleri: "Lokanta, restoranlar, pastahane ve benzeri iş yerleri, saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, hizmet verecek"