  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İdlib şehidi Onbaşı Nayir son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Onbaşı Nayir son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Onbaşı Nayir son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Şehit Nayir'in (24) naaşı, Alibaba Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

ERDOĞAN'DAN MESAJ
Şehidin annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir, güçlükle ayakta durdu. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailesine gönderdiği taziye mesajı okundu. Cenaze namazının ardından Nayir'in naaşı, şehitlikte toprağa verildi. Bu arada, törene katılanlara korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı, insanların salgından kurtulması için de dua edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İdlib şehidi Onbaşı Nayir son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA