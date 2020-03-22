Keyfi sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara para cezası

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Kimi vatandaş bu yasağa uyarken kimileri de yasak dinlemedi. Peki sokağa çıkma yasağına uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.

Bu durumun ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

3 BİN 150 TL PARA CEZASI

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır."