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Haberler Gündem İdlib'de ikinci kara devriyesi icra edildi

'de ikinci kara devriyesi icra edildi

İdlib'de ikinci kara devriyesi icra edildi

23.03.2020, 17:24

Mutabakatı çerçevesinde, ’deki kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiği belirtildi.

Türkiye ve Rusya, Moskova'da, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol" üzerinde uzlaşmıştı.

Mutabakatta, M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesi, güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usullerin, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılması maddeleri yer almıştı.

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