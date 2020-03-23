İdlib'de ikinci kara devriyesi icra edildi

Moskova Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiği belirtildi.

Türkiye ve Rusya, Moskova'da, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol" üzerinde uzlaşmıştı.

Mutabakatta, M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesi, güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usullerin, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılması maddeleri yer almıştı.