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Son dakika: 'in test sonucu belli oldu

Son dakika: Merkel'in test sonucu belli oldu

23.03.2020, 19:12

Son dakika... Koronavirüs testi pozitif çıkan bir doktorla temas kurduğunun tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya alan Angela 'in Kovid-19 test sonucu negatif çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

NEGATİF ÇIKTI

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı.

Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti.

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

Başbakan Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

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