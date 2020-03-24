  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Barış Pınarı Bölgesi’nde 3 PKK’lı etkisiz

Bölgesi’nde 3 ’lı etkisiz

Barış Pınarı Bölgesi’nde 3 PKK’lı etkisiz
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" notunu paylaştı.

K. IRAK'A HAVA HAREKATI
Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barış Pınarı Bölgesi’nde 3 PKK’lı etkisiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA