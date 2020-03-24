Barış Pınarı Bölgesi’nde 3 PKK’lı etkisiz

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" notunu paylaştı.

K. IRAK'A HAVA HAREKATI

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.