Erdoğan, CHP liderine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kız kardeşi vefat eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak tazide bulundu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" ifadeleri kullanıldı. Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden Fikriye Dalgıç Kocaeli'nin Derince ilçesinde önceki gün toprağa verilmişti.