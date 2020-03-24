Kurallara uy 2 hafta dayan

Korona virüsü nedeniyle hükümetin aldığı tedbirlere her gün yenileri eklenirken, Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Alpay Azap ve Prof. Dr. Tevfik Özlü, tedbirlerin salgının yayılımını durdurmaya yönelik olduğunu söyledi. Uzmanlar, “2 hafta çok kritik. Kurallara uyarsak süreç yavaş seyirli olur. Taburcu olanları görebiliriz” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap ve Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli uyarılar geldi. Yeni Asır'a konuşan Prof. Dr. Alpay Azap, "Artış hızının yavaşlaması sizin elinizde. Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bu iki haftayı atlatırsak yayılma hızı kendi kendine düşecek. Şu dakika itibari ile beklediğimiz gibi kat be kat artış olmadı. Ama artmayacak diye de bir şey yok. Bu sizin elinizde, bizler 7-24 işimizin başındayız" dedi. Öte yandan İzmir'de de sonuçları pozitif çıkan ve tedavi gören bazı hastaların durumlarının iyiye gittiğini, önümüzdeki günlerde son kontroller sonrası taburcu edilebilecekleri öğrenildi.

KARAMSARLIK YAPMAYIN

1 hafta içerisinde Kovid-19'dan ilk taburcu edilenleri görebileceklerini de söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü de, "Kurallara uyum sağlarsak süreç yavaş seyirli olur ve ağır hastalarımızın durumu da iyi yönetilir. Önümüzdeki 2-3 hafta kritik. Hafif vakalar 1 hafta içerisinde bazı ağır vakalar da 10-15 gün içerisinde taburcu edilebilir" dedi.

Prof. Dr. Alpay Azap

SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN

Bu süreçte ilaçların koruyucu olarak görülmemesi gerektiğini de bildiren Özlü, "Sosyal medyada önerilen bilmediğimiz ilaçları kullanmayalım. Bu ilaçlar hastalığa karşı koruyucu olarak görülmemeli. En büyük koruyucu ilaç evden çıkmamak, ellerimizi yıkamak ve sosyal mesafe kuralına uymak. Son iki gündeki vaka sayılarına baktığımızda bir azalma var bu da sevindirici. Yapılan test sayısı 20 bini geçti ve pozitif çıkan hasta sayısı da bin 200'lerde. Bu da yaygın bir bulaşıcılık olmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu.





Prof. Dr. Tevfik Özlü

'SÜREÇ BEKLENENDEN ÇOK DAHA İYİ'

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70'inin Korona virüse yakalanabileceğini kaydeden Azap, "Bizdeki süreç beklenenden çok daha iyi. Bu süreçte gençlerimiz asla bana bir şey olmaz demesin, 1000'de 2 oranında görülme oranına güvenmesinler. En az beş kişiye bulaştırma riskini unutmasınlar. Ülken için, vatanın için, milletin için, ailen için kendin için sosyal mesafeyi koru ve teması kes. En az iki üç hafta lütfen dişinizi sıkın. Bakanlık tarafından da alınan sert tedbirlerin artmaması sizlerin elinde" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL