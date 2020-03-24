Selçuk Bayraktar'dan evde kal çağrısı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da vatandaşlara çağrıda bulundu. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, Twitter hesabından "evde kal" çağrısında bulundu.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan "evde kal" çağrısına destek mesajı yayınladı.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, "S/İHA'lar sizin için havada, sen de bizim için #evdekal" mesajını paylaştı.

Bayraktar'ın iletisinde, #EvdeKal mesajı taşıyan silahlı insansız hava aracının fotoğrafı da yer aldı.