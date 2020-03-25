Bilim Kurulu toplanıyor! Okul tatili uzayacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle önlemler alınmaya devam ediliyor. Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla Bilim Kurulu toplanacak. Milyonlarca kişi okul tatilinin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Bakan merak edilen açıklamayı 19.15'te yapacak. İşte detaylar...

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda geçiçi olarak uzaktan eğitime geçilmişti. Milyonlarca kişi okul tatilinin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak ve toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldığını belirterek, "343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "'Kaç kişi?' 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.