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Haberler Gündem Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in koronavirüs test sonuçları belli oldu

ve 'in koronavirüs test sonuçları belli oldu

Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in koronavirüs test sonuçları belli oldu

25.03.2020, 18:58

'de futbolcular ve teknik heyet koronavirüs testinden geçirildi. ve 'in menajeri test sonuçlarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tüm takım Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine tabi tutuldu. Sarı-lacivertli takım yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına raslanıldığı açıklanmıştı. Test sonuçları merakla beklenirken, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, temsilciğilini yaptığı isimler hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Canatar, ''Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in yapılan Covid-19 tesleri negatif çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

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