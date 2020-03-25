Yıldırım’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti

Eski tBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti. Havva Yıldırım'ın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Çengelköy'deki aile kabristanına defnedildi.
Eski tBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti. Havva Yıldırım'ın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Çengelköy'deki aile kabristanına defnedildi.
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