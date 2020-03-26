Türkiye’nin korona virüsle mücadelede vatandaşa ve esnafa nefes aldıracak önlemlerini Başkan Erdoğan derledi. Twitter’dan paylaşım yapan Erdoğan, “Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından korona virüsle mücadelede yapılan destekleri vatandaşlarla paylaştı. Yapılan bütün yardımları tablo şeklinde paylaşan Erdoğan, "İlk günden itibaren korona virüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Erdoğan, Twitter hesabından ekonomik destek programını içeren bir bilgilendirme grafiği paylaştı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

● En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak

● 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek

● Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak

● Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak

● 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak

● 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.

● Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.

● 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

● Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.

● KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.

● Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

● Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.

● İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek.

● 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'esnaf kart' desteği verilecek.

● Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.

● Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.

● Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak

BOR MADENİNDEN EL DEZENFEKTANI TALİMATI

Korona virüs riski nedeniyle bakanlarla telekonferans ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, talimatlarını da bu şekilde verdi. Erdoğan'ın görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Seni çok heyecanlı gördüm" sözleri gülüşmelere neden oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yapılan görüşmede ise bor madeninden üretilen el dezenfektanı gündeme geldi. Dönmez'e el dezenfektanları için reklam kampanyası yapılması talimatı da veren Erdoğan, dezenfektanın ele nasıl uygulanması gerektiği konusunda uyarılarda da bulundu.



'HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Korona virüsle mücadele konusunda Ulusa Sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, "Dünya, bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gidiyor. Her türlü senaryoya karşı hazırız. En az hasarla bu süreçten kurtulacağız" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamasının satır başları:

"Eşine az rastlanan bir tehditle karşı karşıyayız. Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı zamandan itibaren ilk tedbirleri alan ülkelerden biridir. Vefat eden hastalarımızın tamamında ilave hastalıklar da mevcuttu. Özellikle yaşlılarımızın kesinlikle dışarı çıkmamaları gekeriyor.

69 ülke bizden yardım istemiş ve 17 ülkeye yardım gönderilmiştir. En az hasarla bu süreçten kurtulacağız. Bugün ülkemiz, 165 bin doktor, 205 bin hemşire olmak üzere, 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir.

Devlet kurumunlarında bizler üzerimize düşen görevleri yaparken, vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bunun için de 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım ve dikkatli olalım.