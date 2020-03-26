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ile araç bir ‘TIK’la kapıda

EnTaksi ile araç bir ‘TIK’la kapıda
Giriş Tarihi: 26.3.2020

İzmir'de internetten taksi çağırma uygulaması EnTaksi'ye gösterilen ilgi, korona virüsü tehdidiyle 2'ye katlandı. İzmirliler, dışarı çıkmadan taksi çağırma kolaylığını bu zor günlerde çok sevdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, "Özel ilaçlarla dezenfekte ettiğimiz araçlarla kesintisiz yolculuk sunuyoruz" dedi.

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