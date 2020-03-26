  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem HSK'dan flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

'dan flaş karar! 'de yayımlandı

HSK'dan flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

26.03.2020, 08:53

Aralık 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri 'de yer aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki HSK kararlarında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29. maddesine göre, Aralık 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listelerine yer verildi.

HSK'nin bir başka kararında ise 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isimleri duyuruldu.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecekleri bildirildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

HSK'dan flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA