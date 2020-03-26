OHAL’den önce alınacak tedbirler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Herkesin bu kritik dönemde kişisel olarak kurallara uyması gerektiğini ifade eden Soylu, "Elimizde sokağa çıkma yasağından önce alınabilecek tedbirler var. Herkes kendi olağanüstü sürecini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya gerek olmayacak. Süreç hızlı yayılır, başka bir noktaya giderse farklı tedbirler almak gündeme gelir" dedi.Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısında yüzde 83 oranında düşüş kaydedildiğini de duyuran Soylu, şehir içi trafik yoğunluğunda ise 15 büyükşehirde düşüşün yüzde 65 civarında olduğunu kaydetti. Soylu, son bir haftada sosyal medyada provakatif paylaşım yapan 410 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.