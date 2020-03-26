Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı

Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi belediye ve kaymakamlıkları harekete geçirdi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde sahillerde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.