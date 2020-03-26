Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi belediye ve kaymakamlıkları harekete geçirdi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde sahillerde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.
Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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