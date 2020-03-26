Uzmanından kritik ‘eldiven’ uyarısı! Eldiven takmak virüsten korur mu?

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsüne karşı dışarıda eldiven kullanan vatandaşlara, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Soysal'dan uyarı geldi. Eldiven takmak virüsten korur mu? Eldiven kullanırken nelere dikkat etmek gerekir? İşte merak edilenler...

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Soysal, korona virüsü ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının önerilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, bu süreçte nasıl beslenilmesinin faydalı olacağına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Doç. Dr. Soysal, "Doğru beslenmek, hastalıkla mücadele için büyük önem taşıyor" diyerek, "Bu süreçte ortaya atılan birçok bilgi var. Sosyal medya ya da farklı mecralarda aktarılan her bilgiyi de doğru kabul edemeyiz. Her duyduğumuza inanmak yerine, yetkilileri dikkate almalıyız. Beslenme konusunda karşımıza pek çok öneri çıkıyor. Örneğin; 'Her gün kelle paça yemek, virüsün bulaşmasını önler mi?' ya da 'Sirkeyi tüm yemeklerde kullanalım mı?' gibi sorular bana da geliyor. Kelle paçanın, besleyici özelliği var. 'Kelle paça yemeyin' demiyorum; ama bilimsel olarak kelle paçanın virüse karşı koruduğuna, virüsün bulaşma riskini azalttığına ilişkin bilimsel bir veri bulunmuyor. Sirkeyi de her yemekte kullanmamıza gerek yok" dedi.