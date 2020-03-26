Virüs, prens tanımadı

Galler Prensi Charles’ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından İngiltere Kraliyet Ailesi’nde panik başladı. Tahtın varisinin sonuçtan bir gün önce tüm aile üyeleriyle buluşması endişe yarattı.

Covid- 19 hastalığı İngiliz kraliyet ailesine de sıçradı. Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra tahtın ilk sıradaki varisi olan Galler Prensi Charles'ın korona virüs test sonucu pozitif çıkarken, eşi Camilla Parker Bowles'un testi negatif çıktı. Prens Charles, annesi ve ailesinin diğer üyeleriyle 9 Mart'ta katıldıkları geleneksel Commonwealth Day etkinliklerinde bir araya gelmişti.

İSKOÇYA'DA KARANTİNADA

71 yaşındaki Prens Charles'ın durumu ile ilgili olarak Clarence House'dan yapılan resmi açıklamada, "Prens hastalığın semptomlarını hafif bir şekilde gösteriyor ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi, ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve Düşes şu anda İskoçya'da karantina altında fakat farklı odalarda yaşayacaklar. Testler Aberdeenshire'daki Ulusal Sağlık Servisi tarafından gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı. Clarence House'tan yapılan açıklamada, virüsün Prens Charles'a kimden bulaştığını tespit etmenin mümkün olmadığı ifade edilse de İngiliz medyası, daha önce korona virüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulan Prens 2. Albertin 10 Mart'ta WaterAid yardım kuruluşunun Londra'da düzenlediği yardım etkinliğinde Prens Charles ile bir araya geldiğine ve el sıkıştığına dikkat çekti.

2 HAFTA ÖNCE BİRLİKTELERDİ

Prens Charles'ın testinin pozitif çıktığının açıklanmasından sonra gözler ailesine çevrildi. Kraliçe ile Prens Charles son olarak 9 Mart'ta düzenlenen Comomnwealth Day etkinliklerinde Westminister'da bir araya gelmişti. O günden sonra Kraliçe ve eşi ile birlikte izolasyona girmişti. Westminister'da düzenlenen etkinliğe ailenin neredeyse tüm üyeleri katıldı. O gün protokol sırasında Kraliçe, yanında Prens Charles, eşi Camilla Parker Bowles, Prens William, eşi Kate Middleton oturuyordu. Hemen arkalarındaki sırada ise ailedeki son görevlerini yerine getirmek için Londra'da bulunan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile Prens Charles'ın küçük kardeşi Prens Edward ve eşi Sophie vardı.