Yurtdışında 32 Türk öldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışındaki Türklerin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, 32 Türk'ün hayatını kaybettiğini söyledi. Bazı ailelerin yakınlarının cenazelerini yurda getirmek istediklerini de hatırlatan Çavuşoğlu, "Normal uçuşlarımız yok ama kargo uçuşları var. Gereken desteği veriyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmasınlar. Bizler size hizmet etmek için başkonsolosluklar büyükelçiliklerle irtibat halindeyiz" dedi.



Virüse karşı uluslararası işbirliği

Türkiye'nin gelen talepler üzerine bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla neler yapmamız konuşmalarımız oldu. İspanya'nın bizden maske talebi oldu. Bu konuda uluslararası bir fon oluşturulmalı. Kendi ihtiyacımızı tespit edip bu yolla ihraç da edebiliriz. Özellikle G-20 ülkeleri olarak bizim bunu koordine etmemiz gerekiyor. Gereken katkıyı sağlarız, adımı atarız. Türkiye insani ülke olarak dünyada 1. sıradadır" ifadelerini kullandı.