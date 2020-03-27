Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Teyakkuz halindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitterdan yaptığı son dakika açıklamasında "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." ifadelerini yer verdi.